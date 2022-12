Gas | proposta presidenza Ue | price cap a 200 - 220 euro

Il tetto potrebbe essere disattivato venti giorni dopo che i prezzi siano scesi al di sotto della soglia di attivazione per un intervallo compreso sempre tra tre e cinque giorni. Il meccanismo ...... il blackout totale , all'inizio dell'inverno più gelido, senza luce, senza, senza possibilità ...non delegittimarlo come hanno fatto proprio ieri con la Santa Sede rifiutando seccamente la...Che era già nata debole nella versione proposta dalla Commissione a fine 2021. Il testo, infatti, non prevede obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni né affronta seriamente le emissioni ...Prezzi energia e gas, l'Antitrust istruttoria su società fornitrici per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura ...