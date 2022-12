Gas | conclude piatto a 137 euro al Megawattora

(Di martedì 13 dicembre 2022) Giornata senza grandi variazioni per il prezzo del gas: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa, il future sul metano con consegna a gennaio ha chiusoa 137al. . ...

Giornata senza grandi variazioni per il prezzo del gas: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa, il future sul metano con consegna a gennaio ha chiuso piatto a 137 euro al Megawattora. 13 dicembre 2022