Frosinone | la Asl organizza un Open Day sull’influenza

(Di martedì 13 dicembre 2022) Una spallata all’influenza per trascorrere il periodo natalizio in maniera serena tra le persone che si amano. La Asl dihato, per sabato prossimo 17 dicembre, unDay con l’offerta del vaccino antinfluenzale per nonni, genitori, ragazzi e bambini, aprendo quattro sedi che vanno a coprire l’intero territorio provinciale. Dalle 8.30 alle 13.30 gli operatori del Servizio Vaccinale, coordinati dalla Dott.ssa Maria Gabriella Calenda, saranno a disposizione di chi vorrà mettersi al riparo dall’influenza stagionale che, in queste settimane, sta circolando tra le persone. Non occorre prenotazione, l’accesso è diretto ed è consigliato a tutte le fasce d’età. Per i ragazzi fino ai 17 anni, è disponibile anche il vaccino spray nasale. Sedi e orari ? Alatri, Servizio Vaccinale, P.O. San Benedetto: 8.30 – 13.30 ? ...