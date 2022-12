EA7 Emporio Armani Milano | il punto di Tommaso Baldasso | “L’importante è conoscere il proprio ruolo Stiamo attraversando un momento difficile ma credo nel gruppo”

(Di martedì 13 dicembre 2022), intervistato da Luca Chiabotti su “La Repubblica –”, ha parlato della sua posizione nell’EA7e dell’essere sempre pronti a qualsiasi scenario futuro: “se stessi e il molo che si ricopre all’interno di uncosì profondo e forte. È nel mio carattere cercare sempre di fare bene, cullare dei sogni, avere degli obbiettivi e dare il massimo ogni volta senza paura”. Questo vale anche per la Nazionale: “Una bella esperienza. All’inizio era solo un sogno, poi ho avuto sempre più fame di riuscirci.mi ha preparato a quelche non è semplice, né facile da accettare o scontato che uno riesca a interpretarlo. Mi ha fatto ...

Eurosport IT

Per le sue uscite sulla neve, infatti, Blasi ha scelto una tuta da sci nera firmataArmani . Una giacca imbottita con inserti 'nastrati' e un cappuccio con rivestimento in finto pelo, la ...Maestro d'eccezione, lo sciatore olimpico Giorgio Rocca, ambassadorArmani. Giorgio Armani, la sfilata Neve FW22 - 23 a St. Moritz La sfilata si è svolta nello spazio antistante all' ... Highlights: EA7 Emporio Armani Milano-UnaHotels Reggio Emilia 81-63 L'Olimpia Milano ospita il Maccabi Tel Aviv nel tredicesimo turno di Eurolega: sfida classica al Mediolanum Forum ...Las jóvenes promesas del baloncesto europeo se verán las caras en el prestigioso torneo, que contará con 32 equipos de 12 países distintos ...