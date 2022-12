Dalla Spagna | “Tensione tra Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Si sono sempre considerati come un padre e un figlio, ma tra il super procuratoree il più illustre dei suoi assistitilasta crescendo a dismisura. Ne è convinto AS, che fa il punto sui piani per il 2023 di CR7, svincolato dopo la rescissione col Manchester United e con la delusione per l’eliminazione dal Mondiale da gestire. Secondo il quotidiano spagnolo, l’incertezza sul futuro del fuoriclasse portoghese sta alimentando i dubbi e la sfiducia tra le due parti. Alle soglie dei 38 anni,vuole rimanere in Europa ma le sue richieste non aiutano.è al lavoro per trovare una soluzione, ma iniziano ad emergere proposte estranee alla cerchia dello storico agente. Uno dei nomi nuovi, secondo ...

Corriere dello Sport

... convalescente a Barcellona, vide i suoi amici e compagni torturati e uccisipolizia segreta legata al Cremlino che voleva impiantare una dittatura comunista in. Da allora, divenne un ...... Comité Colbert in Francia, Circolo Fortuny in, Gustaf III Kommitté in Svezia, Laurel in ... Sono stati anni segnatipandemia che ci hanno messo di fronte a sfide di una portata e di un'... Clamoroso, Georgina e la relazione con un ex tronista: la rivelazione dalla Spagna! Dal primo gennaio il portoghese può firmare e giocare per qualsiasi club, ma la scelta non è ancora stata presa. Cresce la tensione tra l'agente ed il calciatore.(Teleborsa) - L'Italia sale in sei mesi dal 15esimo al 12esimo posto nella classifica mondiale di EY sull'attrattività di investimenti e opportunità di sviluppo nel settore delle rinnovabili ...