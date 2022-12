Croazia | un passo da un altro sogno | Messi ultimo ostacolo

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il Mondiale di Qatar 2022 sta oramai giungendo alle sue battute conclusive. Dopo diverse settimane di spettacolo e di risultati sorprendenti, sono rimaste in quattro a giocarsi la possibilità di salire sul tetto del mondo e assicurarsi, quindi, un posto nella storia. Da un lato la Francia – la grande favorita – che per tentare il bis Mondiale, dopo il successo in Russia nel 2018, dovrà però vedersela con la vera e propria rivelazione del torneo, il Marocco. Dall’lato troviamo l’Argentina – guidata da unin missione verso la conquista di uno dei pochissimi trofei ancora mancanti nella bacheca della Pulce – e la, ormai divenuta un habitué dei grandi eventi, trascinata dal desiderio irrefrenabile di riuscire nell’impresa che solo quattro anni fa è svanita proprio all’atto, nella finalissima ...

...sarebbe arrivata fino a questo punto. Una nazionale che, all'apparenza, sembrava impoverita rispetto a quella che aveva stregato tutti solo quattro anni fa, fermando la sua corsa a un...Modric si è però fatto beffa dell'eptacaidecafobia e laha eliminato il Brasile. Il momento ... C'è niente che colpisce di più di questo: un doppio, un elastico, una rabona, una ruleta o ...Ecco dove vedere la prima semifinale dei Mondiali 2022, le formazioni di Argentina e Croazia e tutti i dettagli prima del match ...Tutto pronto per le semifinali del Mondiale in Qatar. Da Gvardiol a Livakovic, passando per Fernandez e Molina: ecco chi sono i giocatori da tenere in considerazione ...