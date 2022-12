Covid | primario Palermo | “Green pass oggi anacronistico | ma errore stop mascherine”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ilè una misura anacronistica, che rischia di non tutelare i pazienti fragili, quelli più a rischio in caso di infezione da. La loro salvaguardia, invece, deve essere la priorità”. Tiziana Maniscalchi,del pronto soccorso dell’ospedale Cervello di, da sempre in prima linea sul fronte della lotta al, lo dice senza giri di parole. “La vaccinazione non impedisce la circolazione del virus, la riduce ma non la abolisce – sottolinea con l’Adnkronos -. Gli asintomatici sono i più pericolosi”. Il suo reparto resta così off limits per i ‘visitatori’. “A protezione dei miei pazienti non consento l’accesso – dice -. Lo farò quando avremo definitivamente debellato il virus. I numeri al momento ci dicono che non è così. I ...