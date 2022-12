Caso D’Onofrio | Trentalange atteso venerdì in Procura Figc

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il presidente dell’Associazione italiana arbitri Alfredoè stato convocato dallafederale permattina alle ore 10 per riferire in merito al. Iltore capo dell’Aia arrestato per traffico internazionale di droga. Gli investigatori hanno rilevato la responsabilità del presidente dell’Aia,, che ora rischia il deferimento. Laha evidenziato “comportamenti disciplinarmente rilevanti” a carico del numero uno degli arbitri. In particolare,avrebbe violato il dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, probità e correttezza. Ad assistereci saranno i suoi legali Paolo Gallinelli, Bernardo Giorgio Mattarella e Avilio Presutti. ...

