Globalist.it

'Di tutto questo la Santanchè non parla , e invece vuole privatizzare le ultime spiagge libere prendendosela con chi ha dipendenza dalle droghe, equiparati a rifiuti una vergogna', concludeChe è Pasolini, non" . Bonelli durissimo contro Santanchè: "Indecente la sua proposta sulle spiagge, pensa al profitto" Bonelli contro Santanchè: "Associare chi ha problemi di tossicodipendenza con i rifiuti per giustificare la privatizzazione e cementificazione delle ultime spiagge libere è indecente".Ignazio La Russa rivuole la mini naja. A diciotto anni dalla fine della leva, il presidente del Senato annuncia di aver propiziato la presentazione a Palazzo Madama di un disegno di legge ...