AgCom | per il 2023 si inasprirà la lotta alla pirateria

Leggi su tvzoom

(Di martedì 13 dicembre 2022), stretta sullavideo Blocco dei siti fuorilegge in 30 minuti Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 22 Non più tre giorni, ma un intervento quasi in tempo reale, per fermare i siti pirata che trasmettono eventi sportivi live. II blocco dovrà intervenire in massimo 3o minuti.si prepara a una stretta contro laaudiovisiva online. Un giro di vite che arriverà attraverso la modifica del regolamento di cuiDelibera 680/13/CONS del u dicembre 2013, che si prepara a essere messa in consultazione.fine il risultato è il medesimo cui tendeva uno degli emendamenti Lotito(il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia)manovra. Lì si chiedeva all’Autorità di prodigarsi per arrivare a mettere in campo una misura come questa. ...