Zion show | i Pelicans continuano a volare Banchero trascina Orlando | super Embiid per Phila

Sky Sport

(35 punti) fa il bello e il cattivo tempo, dettando legge nella zona pitturata, Ayton (28 punti e 12 rimbalzi) però risponde colpo su colpo prima di uscire per falli a 36'' dalla sirena. Il ...Più importante, invece, che i Blazers non siano più un 'one - man' se vogliono ambire a ...sfolgorante da far passare in secondo piano perfino i 25 punti con 6 rimbalzi e 4 assist di... NBA Sundays, Zion Williamson dice 35: Suns ko, 7^ vittoria in fila per New Orleans The New Orleans Pelicans cannot be stopped. With Zion Williamson leading the way yet again, they took down the Phoenix Suns in overtime on Sunday, 129-124, for their second win in three days over last ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA Sundays, Zion Williamson dice 35: Suns ko, 7^ vittoria in fila per New Orleans ...