UFFICIALE – Tegola per Nicola | un titolare salterà il derby contro il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tutte le squadre di Serie A sono ormai al lavoro per farsi trovare pronte quando ripartirà il campionato. Il, infatti, è appena tornato da Antalya, Turchia, dove ha svolto un mini ritiro e terminerà la preparazione a Castel Volturno. La prima sfida che attende ildopo la sosta è il big matchl’Inter, poi gli azzurri dovranno affrontare Sampdoria, Juventus e Salernitana prima di concludere il girone d’andata. Giulio Maggiore Infortunio (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Infortunio Maggiore, lesione al quadricipite Proprio in casa dei granata, non è un momento semplicissimo a causa di alcuni infortuni che stanno decimando gli uomini a disposizione di Davide. Anche la Salernitana ha optato per un ritiro ad Antalya, ma proprio dalla Turchia non arrivano notizie ...