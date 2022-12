(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nelle ultime 24 ore, gli ucraini hanno respinto ben undici attacchi delle forze russe nei pressi delle zone di Lugansk e Donetsk, oltre a più di 60 attacchi con sistemi missilistici a lancio multiplo sulle infrastrutture della città di Kherson. Una situazione che sta mettendo sempre più in difficoltà l’invasione della Federazione, arrivata al punto in cui è lo stesso Vladimir Putin ad aver definitivo “inevitabile” un futuro accordo di pace con l’. “No alla conferenza di Putin di fine anno” Nel frattempo, per la prima volta dopo più di dieci anni, non si terrà la conferenza stampa di fine anno del leader del Cremlino. Ad annunciarlo è stato oggi il portavoce del Cremlino, Dmytry Peskov, il quale ha aggiunto che Putin potrà parlare “come fa regolarmente, anche durante le visite estere”. Una decisione che sembra arrivare proprio a causa dell’esito della guerra, ...

Nicola Porro

... l'alluvione, il terremoto, le ripercussioni della guerra in, la crisi economica. "Ma ... E in questo senso credo di poter concludere con unadel giornalista Ermete Grifoni, il quale ...... fino alla presunta opera di corruzione inda parte di Biden. Nel frattempo, su Twitter la ... ' Dopo ciò che Elon Musk ha rivelato sul #TwitterGate, non voglio mai più sentire laelezioni ... Ucraina, la frase choc di Zelensky: “Se muore Putin…” (ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Kiev, l'invasione russa e' iniziata". Si apre con la notizia, trasmessa dall'inviato dell'ANSA nella capitale ucraina, dell'avvio del conflitto che continua a tenere l'Europa ...Debutto assoluto a Prato per Non tre sorelle, spettacolo per la regia di Enrico Baraldi. La recensione di Mario Bianchi.