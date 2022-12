(Di lunedì 12 dicembre 2022) Buongiorno, scrivo in riferimento alla polemica relativa aipost. Che amarezza, che delusione. Lo scorso anno ho iniziato il mioo postin una clinica del nord Italia equelo ho deciso di cambiare professione. Forse la mia passione non era così forte o forse la mia dignità di persona non mi ha permesso di piegarmi ad un sistema che troppe volte mi ha chiesto di chinare la testa e mi ha fatto sentire umiliata. Non è stato il fatto di dover fare uno gratuito che comunque io ho accettato di fare, quanto la gestione delo stesso. Una gestione discutibile e assolutamente da rivedere. Tra coloro che prestavano servizio nella clinica ero quella che faceva più turni. Il ...

Il Fatto Quotidiano

...Italiani , è apparso il singolare racconto della vita di una fantomatica Marta , medico veterinario di 40 anni descritta come un modello esemplare, una donna che nonostante ie ......, farmacisti e medici odontoiatri, per i quali sono previste nuove semplificazioni su Esami di Stato e. Indice Psicologi Medici odontoiatriFarmacisti Psicologi Per ... Tirocini veterinari, la mia esperienza dopo la laurea è stata umiliante “Un settore che si regge sullo sfruttamento, sul lavoro gratuito, sui compensi da 3 euro all’ora per i turni notturni, niente riposi”. A parlare a ilfattoquotidiano.it è Giulia (il nome è di fantasia, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...