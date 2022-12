Tg2 | mercoledì in Cda Rai la nomina del successore di Sangiuliano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) E’ prevista14 dicembre in consiglio di amministrazione Rai laalla guida del Tg2. L’ordine del giorno della presidente Marinella Soldi è arrivato – secondo quanto si apprende – questa mattina ai consiglieri. Dopo il passaggio di Gennaroal ministero della Cultura, l’interim era stato preso dal vicedirettore Carlo Pilieci. Non c’è ancora il nome deldi, anche se il profilo che circola con maggiore insistenza è quello del vicedirettore del Tg1 Nicola Rao L'articolo proviene da Ildenaro.it.

