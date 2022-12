Terna | nuovi collegamenti in cavo interrato tra Avellino e Salerno

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato il procedimento autorizzativo per il collegamento a 150 kV di“Solofra-Mercato San Severino-Baronissi”, che coinvolgerà quattro Comuni delle province di. L’intervento, per il quale la società che gestisce la rete elettrica nazionale investirà circa 17 milioni di euro, prevede la realizzazione di dueelettrodotti: il primo interesserà i Comuni di Solofra (AV), Fisciano e Mercato San Severino (SA) con circa 2,5 km die un breve raccordo aereo nell’area del Comune di Montoro (AV). Il secondo, invece, che oltre a Fisciano e Mercato San Severino coinvolgerà anche Baronissi, sempre nel salernitano, sarà uncompletamentedi circa 7 ...

Orticalab

...Sicurezza energetica ha avviato il procedimento autorizzativo per il collegamento a 150 kV di... prevede la realizzazione di dueelettrodotti: il primo interesserà i Comuni di Solofra (...Con la realizzazione del Thyrrenian Link , il nuovo doppio cavo sottomarino dis.p.a. con ... un'ottantina di richieste di autorizzazioni perimpianti fotovoltaici. Cosa ben diversa sarebbe ... Terna: nuovi collegamenti in cavo interrato tra le province di Avellino e Salerno Parte ‘Noi Siamo Energia’, la campagna di sensibilizzazione per un utilizzo consapevole, razionale e virtuoso dell’elettricità in Italia. Ideata da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissio ...L’infrastruttura realizzata da Terna e dalla tunisina Steg è lunga circa 200 chilometri e veicola 600 MW in corrente continua, prodotta da fonti rinnovabili. Per un investimento da 850 ...