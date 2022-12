(Di lunedì 12 dicembre 2022) Joevuole aggiungere un posto a tavola al G20 e trasformarlo in G21 con l'ingresso come membro permanente dell', affiancandola alla Ue. Il presidente americano intende dare voce ...

Agenzia ANSA

L'annuncio del sostegno americano, ha anticipato la Casa Bianca, verra' fatto durante il- leader africani in programma dal 13 al 15 dicembre a Washington, il primo in otto anni dopo ......conseguente aldi Bali e ga avuto lo scopo di 'continuare e gestire responsabilmente la competizione tra i nostri due paesi ed esplorare potenziali aree di cooperazione'. La delegazione, ... Summit in Usa, Biden lancia il G21 con l'Unione Africana - Mondo Joe Biden vuole aggiungere un posto a tavola al G20 e trasformarlo in G21 con l'ingresso come membro permanente dell'Unione Africana, ...(ANSAmed) - TUNISI, 12 DIC - Il presidente tunisino, Kaïs Saïed, è da oggi negli Stati Uniti, su invito del presidente americano Joe Biden, per partecipare al secondo Summit dei Capi di Stato Africa-U ...