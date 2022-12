Rubato e finito all' asta | ex voto restituito ai proprietari dopo 18 anni - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Si tratta di una maiolica di Deruta del XVI secolo recuperata dai Carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale. L'opera raffigura l'incontro tra Maria e Santa ......dell'amore con Anna Castellini Baldissera Il perché l'amore tra i due potrebbe essere già... l'audio '' svela l'imminente divorzio da Mauro Icardi: "Non ne posso più" X Leggi anche ›... Rubato e finito all'asta: ex voto restituito ai proprietari dopo 18 anni «Benvenuti all’inferno». È la prima frase che accoglie i visitatori del blog che Claudio Campiti aveva aperto sul Consorzio Valleverde. In provincia di Rieti, 25 ettari tra i comuni di Ascrea e Rocca ...Dopo un giorno di appostamenti e indagini i militari hanno recuperato la bicicletta in carbonio del valore di oltre 3000 euro. Entusiasta il padre del giovane ...