Roma | sparatoria Fidene | inquirenti ‘Campiti ha chiesto Glock 45 che sapeva ben utilizzare'

(Di lunedì 12 dicembre 2022), 12 dic. (Adnkronos) - ‘'Haespressamente unacalibro 45 che aveva già operato in passato'' al poligono di tiro, ‘'quindi un'arma che ben''. E' una delle testimonianze raccolte dagliche hanno disposto il fermo di Claudio Campiti, il 57enne che ieri ha ucciso tre donne e ferito altre tre persone a colpi di pistola durante la riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Giberto a. Questo era avvenuto alle 8.55 ma ‘'successivamente si è accertato che nella stessa mattinata Campiti ‘non si è visto sulla linea di tiro'''. Inoltre, Campiti ‘'sa usare benissimo le armi, come si desume dal diploma di idoneità al maneggio delle armi, rilasciatogli nel novembre 2019, dalla scheda ...