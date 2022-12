(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ha definito pubblicamente su internet, per ben due volte, "" idelche festeggiavano le vittorie della...

Calciomercato.com

... NON SORPRENDE LA SUA PROVENIENZA POLITICA Quellesu Facebook sono "vergognose". Lo scrive, sempre sui social Filippo Sacchetti, segretario provinciale del Pd di. Senza mai citare il ......che emerge ancora una volta una certa strumentalità unidirezionale di chi si attacca amagari ... Ultimi Articoli, Università: incontri moda. Mercoledì Donna Zakowska costumista di New York ... Rimini, frasi shock del consigliere leghista Marco Fiori: 'I tifosi del Marocco Scimmie urlatrici'. Poi si scusa, ma con un distinguo... RIMINI- Il 7 dicembre, il giorno dopo la partita di calcio Marocco-Spagna, che aveva visto prevalere la Nazionale marocchina, e con ...RIMINI- I tifosi del Marocco paragonati “scimmie urlatrici”. Il post pubblicato da Marco Fiori, consigliere comunale di Santarcangelo di Romagna in quota Lega, finisce al centro di ...