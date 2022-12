Regali di Natale | idee tech per tutta la famiglia

Leggi su panorama

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sono tra i più desiderati da grandi e piccoli ma pure una garanzia per andare sul sicuro per chi è a corto di. Itecnologici mettono d'accordo tutti, anche perché la scelta è così ampia che è pressoché impossibile non trovare la soluzione ideale per accontentare bambini, partner, genitori, amici e pure i nonni. La vastità del settore permette, inoltre, di superare anche il limite del budget, perché saranno pure tempi di crisi e grandi aumenti, ma aregalarsi un dono e un pensiero è quasi d'obbligo. Il lato positivo di pescare tra i gadget elettronici consente di spaziare a 360 gradi. Si può mirare un televisore da sogno come i pannelli Oled della Serie G2 di LG, con pixel autoilluminanti per una miglior luminosità e brillantezza dell'immagine, garanzia quinquennale e un sistema basato sull'Intelligenza Artificiale ...