Qual è il grande segreto del Marocco di cui nessuno parla

(Di lunedì 12 dicembre 2022) In un Mondiale privo di grandi novità tattiche spicca per contrasto ile la sua sublime organizzazione. Catenaccio all'italiana? Difesa e contropiede? Non proprio e non solo. Ilha una struttura tattica complessa nonostante il ct Regragui abbia avuto solo tre mesi per edificarla (è stato ingaggiato lo scorso 31 agosto, a Mondiali già conquistati). Per prima cosa ha reintegrato Ziyech e Mazraoui che erano stati emarginati dal predecessore Halilhodzic. Poi ha predisposto un undici titolare da cui non derogare. Infine ha valutato come farlo rendere, esaltando le caratteristiche degli interpreti. Ilnon usa un puro catenaccio, semmai integra una difesa posizionale ad una notevole aggressività sugli uomini. Il reparto tiene come riferimento il pallone ma, quando l'azione avversaria arriva sulla trequarti ...