Migranti | Meloni | ' passi avanti in Ue grazie a governo Italia'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Sull'immigrazione "ovviamente bisogna continuare a lavorare molto a livello europeo: il coinvolgimento dell'Europa è fondamentale. Abbiamo sempre rivendicato la necessità che l'Europa si occupasse di più del fronte mediterraneo, abbiamo sempre parlato di una missione europea per bloccare le partenze e su questo stiamo lavorando.alle posizioni delno per la prima volta in Europa si fanno delle riunioni e escono dei documenti in cui si dice che la rotta del Mediterraneo centrale è una priorità: non era mai accaduto, quindi si stanno facendo deiin". Lo rivendica, nell'ormai consueto appuntamento su Facebook 'gli appunti di Giorgia', il presidente del Consiglio, Giorgia

Appena ripresa dall'influenza che l'ha bloccata a casa per qualche giorno, la premier Giorgiain un video sui social parla di manovra,, economia italiana. Ma soprattutto del bonus ai diciottenni che "non va abolito ma la 18 app va rivista", dice nella sua rubrica su Facebook ...... ha aggiunto."In Italia si entra solo legalmente, vogliamo combattere il traffico di esseri umani, vogliamo combattere gli ingressi illegali, vogliamo combattere le morti in mare", ha ribaditoRoma, 12 dic. (askanews) - 'Grazie alla posizione del governo italiano, per la prima volta in Europa si fanno delle riunioni ed escono fuori ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...