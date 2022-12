Manovra | Meloni | ' flat tax favorisce P Iva? Falsità'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Sullafinanziaria si è detto che le nostre misure sullatax per le partitediscriminano i lavoratori dipendenti: si sostiene la tesi che estendendo latax per le partitefino a un fatturato di 85 mila euro di fatto faremmo pagare molte meno tasse di quante ne pagano i lavoratori dipendenti. Voglio dire che questo è falso". Lo ha detto, nell'ormai consueto appuntamento su Facebook 'gli appunti di Giorgia', il presidente del Consiglio, Giorgia. "Un lavoratore dipendente - prosegue - ha due terzi dei contributi a carico del datore di lavoro, un lavoratore autonomo si paga i contributi interamente. A parità di remunerazione, con latax portata a 85 mila euro la Partitapagherà un po' ...

Giorgiarisponde nella rubrica Facebook "Gli appunti di Giorgia" alle richiesta di chi chiede di abolire le commissioni sui pos dopo la misura dellache elimina l'obbligo di pos sotto ...Le ragioni dello sciopero La Cgil ha elencato le ragioni degli scioperi, contrapponendo le richieste del sindacato a quel che invece propone il governocon la sua. Nel dettaglio, il ...(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "A me pare che Bankitalia non abbia, in audizione alle commissioni competenti, mosso particolari critiche sulle principali misure di questa manovra. Puramente c'è stata una pol ...Condividi questo articolo:Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “’18app’: negli ultimi giorni molta polemica è stata fatta sul famoso bonus ai 18enni per la cultura: si dice che ‘noi vogliamo abolirlo’, in real ...