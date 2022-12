“Mai visto un Napoli così | tornerei volentieri” | l’ex esalta gli azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sta per tornare la Serie A e stanno per tornare gli impegni ufficiali deldi Luciano Spalletti, di ritorno dalla Turchia e con lo sguardo rivolto all’amichevole contro il Villarreal di sabato prossimo. Glisfideranno gli spagnoli per migliorare ulteriormente la propria condizione fisica in vista del rientro in campionato, fissato per il 4 gennaio. SSC(Getty Images) A tal proposito, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss KissZdenek Zeman, storico allenatore del nostro calcio con passato, non esattamente glorioso, proprio in quel di. “È unsenza precedenti”, gli elogi di Zeman Sono stati tanti i temi trattati dal CT boemo ai microfoni della radio ufficiale. Fra i citati, un ritorno sulla sua esperienza in azzurro nonché l’attuale ...