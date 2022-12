leggo.it

Ecco come ha fatto Finemondo, ladei Maya era sbagliata: la data nel 2022 Ecco quando L' apocalisse Alcuni nuovi studi avrebbero portato alla luce l'errore e l' apocalisse sarebbe ......governicambiamento e della rinascita. L'occasione fu casuale: allora vivevo a Genova e ci trovammo per una cena a base di pesce e farinata. Fu in quella circostanza che mi rivelò una... La profezia del Natale che arriva dal Calendario Maya: nulla di buono. Cosa potrebbe accadere Il 2012 è ricordato anche per la nota profezia Maya, che aveva previsto una distruzione della nostra civiltà, alla fine mai avvenuta. Ora c'è chi è convinto che ...La profezia di Natale è frutto di un errore di calcolo I Maya potrebbero aver sbagliato indicando il 2012 come l'anno dell'apocalisse