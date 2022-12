Knives Out | Rian Johnson dice la sua su un eventuale prequel

(Di lunedì 12 dicembre 2022), regista di Glass Onion:Out, seguito diOut (2019) con protagonista Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc, respinge con forza l’idea di unsulle origini del personaggio. Secondounsul giovane Benoit arriverebbe solo a patto che lui sia “morto e sepolto“. “Non so, l’idea di costruire una backstory, di sapere da dove viene, tutte quelle cose, per me sono una perdita di tempo. Ho una naturale inclinazione a spingere indietro quelle cose. Mi bastano pochi e semplici accenni per caratterizzarlo, come il fatto che gli piacciano le cravatte Ascot, o che, per paura del Covid, si rintani nella vasca da bagno“, ha dettoa Uproxx. “E alla fine questa deve essere ...

