GF Vip | segnalazione su Davide Donadei | l’inedito retroscena sul suo ingresso nel programma

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 12 dicembre 2022) In queste ore è trapelata unasuche, come molti spettatori sapranno, sarà un prossimo concorrente del GF Vip. Stando a quanto emerso in queste ore sul web, infatti, pare proprio che l’ex tronista di Uomini e Donne si stia preparando per fare il suotrionfale nella casa più spiata d’Italia. L'articolo proviene da KontroKultura.