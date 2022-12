Fine delle criptomonete?

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sam Bankman-Fried non legge libri. Come ha spiegato in un ritratto sul sito di Sequoia Capital (che dovrà essere un testo obbligatorio nei corsi di giornalismo in futuro), "io non leggerei mai un l... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti