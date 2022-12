Dusan Vlahovic e la Juventus | un matrimonio già finito?

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nonostante il grande entusiasmo generato lo scorso gennaio, trae lasono in corso delle riflessioni da ambo le parti. Sicuramente è ancora presto per avere certezze su questo fronte, ma siache lastanno riflettendo sulle motivazioni che potrebbero spingere una parte a separarsi dall’altra. Motivi per cuipotrebbe lasciare laIl giocatore serbo arriva allanel gennaio 2022, quando i bianconeri riescono a strapparlo alla Fiorentina di Commisso per una cifra intorno ai 75 milioni di euro.spinse per accettare la Vecchia Signora, generando tra i tifosi juventini grande entusiasmo. Nonostante il forte desiderio di vestire la casacca ...