«Cristiano Ronaldo resti in nazionale e Mourinho guidi il Portogallo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Per l’ex interista Maniche, l’uomo giusto per la panchina delsarebbe l’attuale tecnico della Roma, JoséL’ex interista Maniche, giocatore portoghese che è stato anche in, ha dichiarato quale dovrebbe essere la decisione di Fernando Gomes, presidente della Federazione, dopo i risultati di Qatar 2022: secondo lui Josésarebbe la scelta giusta per succedere a Fernando Santos alla guida della. Ha inoltre elogiato il comportamento di Pepe e, che nonostante la delusione non hanno rinunciato ancora a vestire la maglia del. L'articolo proviene da Calcio News 24.