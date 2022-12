Borsa | Milano è l' unica positiva in Europa | brilla Tim

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Piazza Affari è l'europeaseppur di poco con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,11%. A sostenere il listino contribuisce Tim che segna un aumento del 3% a 0,21 euro grazie all' ...

Piazza Affari è l'unicaeuropea positiva seppur di poco con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,11%. A sostenere il listino contribuisce Tim che segna un aumento del 3% a 0,21 euro grazie all' ipotesi di un'opa di Kkr ...La seduta e' stata caratterizzata dagli acquisti anche su Moncler (+1,4%) e UniCredit (+1,4%) che venerdi' scorso aveva vissuto una seduta sulle montagne russe a causa delle ipotesi che la Bce potesse ...(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Piazza Affari è l'unica Borsa europea positiva seppur di poco con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,11%. A sostenere il listino contribuisce Tim che segna un aumento del 3% ...(Teleborsa) - Seduta debole per le principali borse del Vecchio Continente in attesa del dato chiave sull'inflazione americana e con il focus sulle banche centrali, Federal Reserve, Banca ...