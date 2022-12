(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il lutto.Ai 4 figli e ai 9 nipoti il messaggio d’amore: «Voletevi bene e andate d’accordo, io me ne vado felice e in pace».

L'Eco di Bergamo

In studio anche Rebecca Staffelli, speaker di Radioa rappresentare tutte le radio Mediaset. ... "E' la prima che riceve da!"). Garrison gli fa i complimenti. E' il turno di Federica per il ...... mentre le boe mareografiche fuori dalle bocche di porto segnavano anche, per via dell'accumulo ... Dalla ricerca, svolta su dati degli ultimi 150, emerge che le fasi calde sono legate a tempi ... A 105 anni si è spenta Daniela Mosca, l'ospite più anziana del Don Orione RAVENNA - E' morta a Santerno, un provincia di Ravenna, Angela Baldrati, figura storica della Resistenza in Romagna. Ne dà notizia il Corriere di Romagna. Moglie di Nello Ghinibaldi, il partigiano Tom ...Grande festa per le coppie cervesi che sono sposate da 50, 60 e 70 anni e che avranno una giornata dedicata a loro, organizzata dal Comune di Cervia, alla quale parteciperà la Giunta al completo. L’ap ...