Un altro giornalista è morto in Qatar | giallo sulle cause del decesso

Dopo il caso di Grant Wahl , inviato della Cbs deceduto per un malore durante la partita tra Olanda e Argentina , arriva la notizia di unmorto durante i Mondiali in Qatar . Si chiamava Khaled Al - Misslam e da fotoreporter stava seguendo la Coppa del Mondo per Al - Kass Tv . La stessa emittente ha annunciato la ...Unimpegnato nel racconto dei Mondiali di calcio in Qatar è morto nelle scorse ore. Si tratta del fotoreporter di Al Kass TV Khalid al - Misslam . Lo ha annunciato il network stesso sui ...La notizia del decesso del fotoreporter qatariota arriva due giorni dopo quella di un altro giornalista, Grant Wahl, inviato ai Mondiali per CBS Sport e morto a causa di un malore durante la sfida dei ...Ai Mondiali in Qatar è morto un altro giornalista: si chiamava Khalid Al-Misslam ed era fotoreporter per la rete Al-Kass. Prima di lui era scomparso l'americano Grant Wahl: nel suo caso si è parlato ...