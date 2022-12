Ultime Notizie Roma del 11-12-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Ester in apertura Stazione telefonica tra il presidente turco erdogan è il presidente russo Vladimir Putin e costo della telefonata erogano espresso la speranza che la crisi Ucraina venga risolto al più presto non è tornato alla presidenza turca intanto rivolgendo ai bambini in piazza San Pietro che avevano portato i Bambinelli del presepe per la benedizione Papa Francesco ha invitato a pregare perché ha detto il natale del signore proprio raggio di base ai bambini del mondo intero specialmente quelli costretti a vivere giorni terribili della guerra questa guerra in Ucraina che distrugge le parole del pontefice tante vita e tanti bambini la cronaca è stato fermato e si troverebbe in una caserma dei Carabinieri nuovo che questa mattina ha ucciso 3 persone ferito 4 nel corso di una ...