Tre consigli al ministro Nordio

(Di domenica 11 dicembre 2022) Nel suo discorso in commissione giustizia al Senato sulle linee programmatiche in materia di giustizia, ilCarloha radicalmente mutato rotta rispetto ai suoi predecessori degli ultimi trent’anni. Possiamo sin d’ora dire che se ilriuscisse e realizzare il suo programma la riforma della giustizia attesa da decenni diventerebbe realtà. Soffermiamoci sui punti nevralgici del discorso accompagnandoli con alcuni nostri. I punti centrali della riforma 1. Intercettazioni Ilha in primis evidenziato che l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche e mediante l’uso dei trojan è in Italia superiore rispetto alla media europea, ma il vero problema non è tanto la statistica quanto il fatto che oramai lo strumento delle intercettazioni, da mezzo ...