(Di domenica 11 dicembre 2022) ÈRomero, pronipoteEmilio ea portare il cognome della famiglia. Aveva 63 anni e viveva a Montà d'Alba in provincia di Cuneo, dove si terranno domani ...

Agenzia ANSA

Romero Salgari, pronipote dello scrittore Emilio ediscendente a portare il cognome della famiglia. Aveva 63 anni e viveva a Montà d'Alba in provincia di Cuneo, dove si terranno domani i ...Poi è accaduto che quest'rimase fedele ai suoi rapitori e diventò anche prete. Spero che ... del regista lituano Mantas Kvedaraviciusdurante l'invasione russa dell'Ucraina. Tra i momenti ... Morto l'ultimo Salgari, discendente dello scrittore (ANSA) - TORINO, 11 DIC - È morto Romero Salgari, pronipote dello scrittore Emilio e ultimo discendente a portare il cognome della famiglia. Aveva 63 anni e viveva a Montà d'Alba in provincia di Cuneo ...morto centauro di 49 anni +++17:10 - Muore mentre pedala in mountain bike +++17:07 - La Parata di Natale senza barriere: sorrisi, balli e tanta gioia a Favara +++16:50 - Eccellenza, l’Akragas stende ...