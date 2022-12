Inquietante ritrovamento per le vie di Monreale

(Di domenica 11 dicembre 2022) È sempre più emergenza crack a. Nel silenzio delle istituzioni, cresce in città il consumo di droga. Un fatto confermato anche dalle forze dell’ordine nei giorni scorsi e messo in evidenza daLive. Dopo il nostro articolo, sono tante le segnalazioni ricevute in redazione, ultima una foto scattata in una strada cittadina. L’immagine (live.it)

ilGiornale.it

... sono questa volta alle prese con un enigma, che si apre con un furto in un supermercato, la fuga dei malviventi e ildi una sacca contenente ossa umane. L'ambientazione è ...Gli addetti alle operazioni di scrutinio consegnano l'agli agenti del posto di polizia allestito all'esterno del seggio. In men che non si dica, sul posto arrivano i ... "Ho ucciso un uomo". La confessione choc del killer sulla scheda elettorale “Ho ammazzato un uomo. E’ sepolto in cantiere area nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego”. Questo il messaggio inquietante ritrovato su una scheda elettorale a Villasanta, in Brianza. Il fatto ...Un inquietante messaggio è stato mandato all’attuale presidente del Consiglio Comunale di Sciacca Ignazio Messina. Ieri pomeriggio davanti la sua abitazione in contrada Cutrone, a Sciacca, è stato rit ...