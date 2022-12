Inghilterra | lo sfottò di Ryanair | «Stanno tornado a casa»

(Di domenica 11 dicembre 2022) Lopubblicato dalla compagnia aerea irlandesedopo l’eliminazione dell’al Mondiale, nota compagnia aerea low-cost irlandese, non ha perso tempo per commentare l’eliminazione dell’nei quarti di finale del Mondiale 2022 contro la Francia. Tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo,ha giocato con il celebre motto inglese “It’s coming home”, collegandolo alla partenza della nazionale di Southgate dal Qatar. They're coming home #NothingToDeclare pic.twitter.com/aiFveqTnJP—(@) December 10, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

