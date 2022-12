Incidente stradale a Cantalupo | morti Lorenzo Pantuosco | Lorenzo Vancheri e Denise Maspi

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ennesima strage del fine settimana. Il bilancio è pesantissimo: 3, 2 feriti gravissimi e altri 2 meno gravi. L’è avvenuto attorno alle 4 trae e Cabanette, nei pressi del passaggio a livello, nell’Alessandrino. Sono rimasti coinvolti sette giovani, tra cui una ragazza di 15 anni morta sul colpo dopo essere stata sbalzata fuori dalla vettura. L’impatto è avvenuto lungo la provinciale 244. Gli altri deceduti sono un giovane di 23 anni e uno di 21 anni. Due le persone ricoverate in codice rosso, tra cui una sedicenne trasportata in sala operatoria, e due in codice giallo. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri. Sul posto i Vigli del Fuoco. Il conducente è stato arrestato con l’accusa di omicidioaggravato. Si tratta di un alessandrino di 23 anni di origini marocchine. Le ...

ZOPPOLA - E' mancata questa notte, all' di , la di 34 anni rimasta gravemente ferita ieri, sabato 10 dicembre, nell'di Castions di . Jessica Cimarosti abitava con la famiglia a Maniagolibero e non è sopravvissuta alle gravi lesioni riportate. Inutile l'intervento chirurgico a cui è stata ...domenica mattina in autostrada tra Attigliano ed Orvieto, si registrano codelungo l'autostrada A1, nel tratto umbro. Il sinistro è avvenuto tra Attigliano ed Orvieto, in ...