Incidente Alessandria | il testimone | ' Il boato | la ragazza sotto l' auto e le fiamme'

L'intervista: 'La Peugeot della strage è finita nel mio cortile. Ho preso l'estintore e spento l'inizio d'incendio. Non si possono vedere ragazzi morire ...Il bilancio del gravestradale verificatosi questa notte verso le 4 a Cantalupo, comune in provincia di, è di quattro morti e tre feriti. Sull' auto , che è finita fuori strada nei pressi di un ...Morti sul colpo una 15enne, un 21enne e un 23enne. Avrebbero aumentato la velocità dopo non essersi fermati all'alt dei Carabinieri ...È successo nei pressi di Udine, dove in seguito a un grave incidente stradale è morta Jessica Cimarosti, donna 34enne madre di una bambina di 3 anni ...