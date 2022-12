Calcio | la reazione della stampa inglese all’eliminazione al Mondiale | “Harry Pain”; “It’s not coming home”

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) Continua la maledizione delle grandi competizioni internazionali per l’Inghilterra. La Nazionale dei Tre Leoni è stata battuta 2-1 dalla Francia nei quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar e non vince una Coppa del Mondo dal Campionato del Mondo in casa nel 1966. Inevitabile la delusione sui principali quotidiani inglesi: il Sun titola ““, con un gioco di parole sul cognome del capitanoKane, autore dell’errore decisivo dal dischetto che poteva regalare il pareggio all’Inghilterra. Il Daily Star apre con “not“, facendo riferimento allo slogan che aveva accompagnato la finale dell’Europeo dello scorso anno poi persa contro l’Italia. Il Daily Mail titola con un “Passo e chiudo”, “over and out“, il Sunday Express apre con “È la fine del mondo”, ...