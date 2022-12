Arrestato Pecorelli | rischia 8 anni di carcere - Cronaca - lanazione it

L'ex arbitro di Arezzo e imprenditore con negozi a Sansepolcro in carcere per un mandato di cattura internazionale arrivato ...E' statoDavide, il quarantaseienne altotiberino imprenditore con negozi a Sansepolcro ed arbitro nella sezione di Arezzo, noto anche come ''Il Conte di Montecristo''. In queste ore i ...Davide Pecorelli è stato arrestato dopo che le autorità albanesi hanno chiesto la sua estradizione. L'imprenditore, ex arbitro della sezione di Arezzo che in passato aveva avuto interessi commerciali ...Davide Pecorelli, 47 anni, è stato così arrestato dopo che nello scorso mese di ottobre la Procura albanese di Puka aveva concluso le indagini, contestando all’ex arbitro di calcio e imprenditore con ...