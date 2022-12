Violazione dei diritti umani | stop all’utilizzo del mercurio per l’estrazione dell’oro

Consilium.europa.eu

Ladiritti umani non può che indignarci e farci riflettere su ciò che succede nel mondo rendendoci pronti nella denuncia , nella sensibilizzazione e nella partecipazione . Oggi abbiamo ...Oggi in occasione della Giornata internazionaleDiritti Umani, viene proiettato un breve ... La regista Simona Cocozza spiega: "Spesso si sente parlare di 'di diritti umani'. Ma cosa ... Violazione dei diritti umani: misure restrittive dell'UE prorogate di un altro anno e all’indomani della decisione degli Stati Uniti di sanzionare quaranta persone ed entità di nove Paesi – tra cui la Russia – per corruzione e violazioni dei diritti umani. “L’odioso Human Rights ...COSENZA – Una padovana di 32 anni, formalmente residente a Castrovillari (Cosenza), è stata arrestata dalla polizia in seguito ad un provvedimento di condanna a 3 anni e 4 mesi di prigione per una ser ...