Portogallo | Bruno Fernandes | 'Siamo distrutti | uscire così fa male'

Fernandes, centrocampista e leader della Nazionale portoghese, ha parlato così dopo l'eliminazione a Qatar 2022Fernandes ha parlato ai microfoni della Rai dopo l'eliminazione dei portoghesi a Qatar 2022. LE PAROLE - "Siamo davvero distrutti ma il calcio è così. Abbiamo creato tante occasioni ma non ...La sfida si accende improvvisamente , ilprova subito a rispondere colpendo una clamorosa traversa conFernandes, poi reclama un rigore per un presunto fallo in area ai danni dello ... Portogallo, Bruno Fernandes: "Fa male uscire così dal Mondiale, siamo distrutti" Leggi su Sky Sport l'articolo Marocco-Portogallo 1-0: decide il gol di En-Nesyri, prima nazionale africana in semifinale ...Protagonista Bono Il Portogallo ha spinto molto, colpendo anche una traversa con Bruno Fernandes, ma non è riuscito a superare la difesa marocchina e l'estremo difensore Bono, autore di un'ottima ...