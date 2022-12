Incredibile Neuer | la sua stagione è finita | ' Mi sono dato allo sci e mi sono rotto una gamba'

Sport Fanpage

Stagione finita per Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, e il motivo ha davvero dell'incredibile. L'estremo difensore tedesco dovrà saltare tutto il resto della stagione calcistica in corso non per un infortunio rimediato in campo, ma per essersi rotto una gamba sciando in vacanza. Dopo due eliminazioni ai gironi, la Germania è pronta ad affidarsi a una nuova generazione: ecco chi potrà rappresentarla ai prossimi Mondiali.