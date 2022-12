Cristiano Ronaldo | è la fine di un’era | relegato in panchina e senza squadra

(Di sabato 10 dicembre 2022) Finisce così, tra le lacrime, l’avventura dial Mondiale di Qatar 2022. Un’eliminazione sorprendente quella del suo Portogallo contro il Marocco ai quarti di finale, ma con tante polemiche derivanti dalladel campionissimo, per decisione del Ct Santos. Basta l’1-0 ai nordafricani per eliminari gli iberici, e per chiudere così la carriera, quantomeno dei Mondiali, di. Un CR7 che si trova ad un momento della sua carriera mai toccato, forse il più basso di tutti. Licenziato dalla sua, il Manchester United, innel match più importante per la sua Nazionale. Ladiper il goleador più importante di sempre, che adesso dovrà capire cosa fare del suo futuro. Molte voci lo ...

Ma la vittoria per 1 a 0 sue compagni è merito di 11 eroi che per la prima volta nella storia portano una squadra africana a una semifinale di Coppa del Mondo . Leggi anche > ...ROMA - I l gran ballo finale non si farà. Mentre Messi, che ieri ha trascinato e sostenuto l'Argentina nella battaglia contro l'Olanda, è in semifinale,non ce l'ha fatta: il suo Portogallo è caduto nei quarti contro il sorprendente Marocco. Sfuma dunque la possibilità della finale perfetta, che tutti i romantici del calcio (e non ...Altra impresa per il Marocco ai Mondiali Qatar 2022. I maghrebini oggi pomeriggio, 10 dicembre 2022, hanno battuto 1-0 la squadra di Santos e Cristiano Ronaldo (partito dalla panchina) nei quarti di ...“Diogo Costa imbarazzante e già graziato dall’attaccante qualche partita fa. Rui Patricio e #Leao in panchina sono molto più scandalosi di Cristiano Ronaldo finora”. “Il crollo che ha avuto Rui ...