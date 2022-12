Calciomercato Empoli | in chiusura il passaggio l’arrivo di Caputo

(Di sabato 10 dicembre 2022): affare inper il ritorno diin Toscana, da decidere le contropartite per i blucerchiati Sampdoria edsono a lavoro per chiudere definitivamente la trattativa per Francesco. L’attaccante si trasferirà in toscana con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Da definire ancora due dettagli: le contropartite tecniche e la formula dei loro trasferimenti. Per il momento i nomi più gettonati sono Sam Lammers, dell’Atalanta, e Razvan Marin, del Cagliari. In secondo piano Liam Henderson e Marko Pjaca. Da capire la formula del trasferimento, essendo già in prestito alla squadra Toscana dalle rispettive società. Facile che entrambi vengano girati alle stesse condizioni alla Sampdoria. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

