Bologna | pronto un rinnovo

...00 Croazia - Brasile 1 - 1 20:00 Olanda - Argentina 2 - 2 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 algiris - Anadolu Efes 60 - 86 20:00 Olympiacos - Virtus117 - 71 20:30 Barcelona - ASVEL 74 - 75 ......a festeggiare il suo compleanno. Ogni tavola è un pullulare di colori vivaci, di dettagli ... Francia, 2021) ha vinto il BRAW "Ragazzi Award come miglior opera prima. Albi illustrati ...Il gruppo ’Noi per Casalgrande‘ continua la battaglia per il Magati: "Per ora solo promesse e anche parziali. Vogliamo che sia operativo in modo definitivo e h24. Fondamentale anche la presenza dell’a ...Dodicesimo turno di stagione regolare di EuroLeague anche per Olympiacos Pireo (7-4) e Virtus Bologna (4-7), che si affrontano stasera allo Peace and Friendship Stadium (palla ...