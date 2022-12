AEW | CM Punk ha la spiegazione della sfortuna degli ultimi mesi | è tutta colpa di Danhausen

...tenutosi domenica 4 settembre a Chicago , verrà ricordato ai posteri per motivi non particolarmente idilliaci. Dopo essere diventato il nuovo campione mondiale della Compagnia, infatti, CM...World Championship: CMbatte Jon Moxley Match molto combattuto e sanguinolento con un Moxley più che determinato che mai. Alla fine a vincere è CM, idolo di casa, dopo ben due GTS, ...CM Punk ha avuto un periodo difficile a causa degli infortuni e ha deciso di puntare il dito contro una star della AEW. Ovviamente in modo ironico. Durante la sua prima avventura con il titolo mondial ...These wrestling feuds subverted expectations as the heel was right, while the face was wrong. The face and heel dynamics of wrestlers set the stage for what the industry would become. Good vs evil is ...